На взятке в миллион рублей попался налоговик в Ставрополе

В Промышленный районный суд Ставрополя поступило уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Обвиняемый – заместитель начальника выездных проверок Межрайонной ИФНС России по краю. Проводя налоговую проверку одно из ИП, он нашел нарушения налогового законодательства, связанные с неуплатой налогов. Чиновник потребовал от бизнесмена передать ему 1 000 000 рублей за недоначисление налогов и сборов. При передаче денег налоговик был задержан. В ходе предварительного следствия он вину не признал, сообщила пресс-служба Промышленного районного суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170306/na_vzyatke_v_million_rubley_popalsya_nalogovik_v_stavropole_101101.html