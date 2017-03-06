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6 марта 2017 г.

На взятке в миллион рублей попался налоговик в Ставрополе

В Промышленный районный суд Ставрополя поступило уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Обвиняемый – заместитель начальника выездных проверок Межрайонной ИФНС России по краю. Проводя налоговую проверку одно из ИП, он нашел нарушения налогового законодательства, связанные с неуплатой налогов. Чиновник потребовал от бизнесмена передать ему 1 000 000 рублей за недоначисление налогов и сборов. При передаче денег налоговик был задержан. В ходе предварительного следствия он вину не признал, сообщила пресс-служба Промышленного районного суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170306/na_vzyatke_v_million_rubley_popalsya_nalogovik_v_stavropole_101101.html
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