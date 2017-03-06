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6 марта 2017 г.

Масштабный ремонт дорог запланирован в Ставропольском крае

6 марта губернатор Владимир Владимиров собрал совещание по вопросам ремонта и строительства ставропольских дорог в 2017 году.

Объём финансирования краевого дорожного фонда составляет 7,5 миллиарда рублей, что является самым высоким показателем за последние годы. Важно использовать эти средства как можно более эффективно. А при выборе подрядчиков, предпочтение должно отдаваться краевым ДРСУ, с которых проще спросить за качество выполненных работ.

В 2017-м на Ставрополье планируется отремонтировать 300 километров автомобильных дорог, выполнить ямочный ремонт на более чем 430 тысячах квадратных метрах дорожного покрытия. Кроме того, продолжатся работы по капитальному ремонту 6 объектов, переходящих с 2016 года, общей протяженностью 16,4 километра, и реконструкция 7 дорожных объектов – около 45 километров. Также планируется строительство подъездных дорог к 3 сельским населённым пунктам в Кочубеевском, Нефтекумском и Минераловодском районах общей стоимостью 261 миллион рублей. В границах ряда населённых пунктов будет создано искусственное освещение вдоль дорог общей протяженностью 24 километра.

Л. НИКОЛАЕВА , по сообщению пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170306/masshtabnyy_remont_dorog_zaplanirovan_v_stavropolskom_krae_101137.html
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Фото: пресс-служба губернатора СК
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