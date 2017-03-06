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6 марта 2017 г.

«Лада Приора» врезалась в трактор на федеральной трассе «Кавказ»

4 марта около 8 часов на 272-м километре трассы «Кавказ» (территория Андроповского района) водитель «Лады Приоры» врезался в идущий впереди трактор «Беларусь». От удара легковой автомобиль развернуло и кинуло на разделительный трос, который тут же загорелся, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Травмированы пассажир легкового автомобиля – 20-летняя девушка и водитель трактора. Водителю «Приоры» не только придется отвечать за аварию, но и оплачивать стоимость ремонта тросового ограждения.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170306/lada_priora_vrezalas_v_traktor_na_federalnoy_trasse_kavkaz_101104.html
Фотография к статье «Лада Приора» врезалась в трактор на федеральной трассе «Кавказ»

Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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