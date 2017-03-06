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6 марта 2017 г.

Краевые депутаты не согласны с оценкой, данной в США Ставрополью

6 марта на планерке в Думе края под председательством первого вице-спикера Дмитрия Судавцова обсуждены планы ближайшей недели. В частности, Юрий Гонтарь, возглавляющий комитет по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям, пригласил коллег принять участие в совещании об отчёте руководства краевой полиции о деятельности в 2016 году. В рамках правительственного часа этот вопрос будет включен в повестку мартовского заседания Думы. Депутат также поднял вопрос о необходимости ответной реакции на распространяемый дипломатическим ведомством США документ, в котором утверждается, что наш край, якобы, входит в число регионов с повышенным риском пребывания для иностранных граждан.

Дмитрий Судавцов заострил внимание на актуальной теме резкого роста количества детских и подростковых суицидов. В ряде случаев это связано с пропагандой в сети Интернет, в том числе, с деятельностью, так называемых «групп смерти» в социальных сетях. К сожалению, такой случай произошёл недавно и в Ставрополе. Поступают тревожные сообщения и из других городов края. Первый вице-спикер обратился к коллегам из профильных комитетов, курирующих направления безопасности и молодёжной политики, с просьбой о проведении расширенного совещания по актуальному вопросу и приглашению на него представителей правоохранительных органов, Уполномоченного по правам ребёнка в Ставропольском крае, а также педагогов, детских психологов, экспертов в области информационной безопасности.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы Думы СК
http://www.stapravda.ru/20170306/kraevye_deputaty_ne_soglasny_s_otsenkoy_dannoy_v_ssha_stavropoly_101141.html
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