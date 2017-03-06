Как исполняется бюджет Ставропольского края за два месяца 2017 года
В рамках еженедельного совещания членов краевого правительства и руководителей органов краевой исполнительной власти, которое провел губернатор Владимир Владимиров, подвели итоги исполнения бюджета Ставрополья за первые два месяца 2017 года.
Краевой бюджет пополнился на 10,7 миллиарда рублей или 12,4% к годовому плану. Заместитель председателя правительства края – министр финансов Лариса Калинченко отметила прирост на 1,6 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом. Это связано с увеличением поступлений налога на прибыль организаций.
Обсудили и расходы - 10,3 миллиарда рублей потраченных средств, что составляет 11, 4 % от годового плана. 1 миллиард из этих денег - целевые федеральные средства, остальное – краевого бюджета.
Фото пресс-службы губернатора СК