К 8 марта в Ставрополе открылась фотовыставка «Посвящается женщине»
В Ставрополе в канун 8 марта в ДКиС открылась фотовыставка «Посвящается женщине». Героинями мастеров объектива стала прекрасная половина общества.
Экспозиция, безусловно, будет интересна всем: здесь женщины-спортсменки, женщины-учителя, женщины-хранительницы очага...
Приятно, что данная выставка украшена и работами фотографов «Ставропольской правды» Эдуарда Корниенко и Дмитрия Степанова. Наши читатели ранее любовались их мастерством на страницах газеты. Эдуард представил серию работ с детьми – прихожанками храма, а также казачками. Дмитрий – портрет Татьяны Богословской, молодой учительницы из Ставрополя.