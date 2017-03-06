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6 марта 2017 г.

К 8 марта в Ставрополе открылась фотовыставка «Посвящается женщине»

В Ставрополе в канун 8 марта в ДКиС открылась фотовыставка «Посвящается женщине». Героинями мастеров объектива стала прекрасная половина общества.

Экспозиция, безусловно, будет интересна всем: здесь женщины-спортсменки, женщины-учителя, женщины-хранительницы очага...

Приятно, что данная выставка украшена и работами фотографов «Ставропольской правды» Эдуарда Корниенко и Дмитрия Степанова. Наши читатели ранее любовались их мастерством на страницах газеты. Эдуард представил серию работ с детьми – прихожанками храма, а также казачками. Дмитрий – портрет Татьяны Богословской, молодой учительницы из Ставрополя. 

 

http://www.stapravda.ru/20170306/k_8_marta_v_stavropole_otkrylas_fotovystavka_posvyaschaetsya_zhe_101119.html
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