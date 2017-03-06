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6 марта 2017 г.

Федор Конюхов готовится к установить очередной рекорд на Ставрополье

Федор Конюхов готовится к очередному рекорду. Об этом известный путешественник и автор семи мировых рекордов рассказал сегодня на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и членами регионального правительства.

На сей раз легендарный рекордсмен собирается покорить новую высоту – 11 километров. Причём подняться в небо он хочет на планере.

В декабре минувшего года Фёдор Конюхов уже приезжал на Кавминводы. Тогда он совершил в Кисловодске на аэродроме Мирный первые тренировочные полёты. В марте этого года путешественник намерен установить национальный рекорд.

Полёты в рамках проекта «Кругосветный полет Федора Конюхова на планере» планируются в начале марта. Рекордом путешественник хочет доказать, что полёты в стратосферу на планере возможны и безопасны.

Глава края в ходе встречи пожелал путешественнику успехов и пообещал поддержку его новым проектам со стороны регионального правительства.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170306/fedor_konyukhov_gotovitsya_k_ustanovit_ocherednoy_rekord_na_stav_101125.html
Фотография к статье Федор Конюхов готовится к установить очередной рекорд на Ставрополье
Федор Конюхов на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым
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