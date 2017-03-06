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6 марта 2017 г.

Агропромобъединение Ставрополья обратилось к губернатору с открытым письмом о земле

Земля

Краевой закон «о 2500 гектарах», принятый в конце прошлого года, вызвал немало споров у землепользователей. Определенный взгляд на решение этой проблемы есть у представителей коллективных сельхозпредприятий.

Свою позицию они обозначили в открытом письме губернатору Владимиру Владимирову за подписью председателя регионального объединения работодателей «Агропромобъединение Ставропольского края», возглавляет которое председатель СПК колхоз «Дружба» Апанасенковского района Евгений Кущ. Авторы письма понимают, что поправки в закон, принятые Думой Ставропольского края в конце прошлого года, были разработаны как защитный механизм от посягательств «чужаков» на региональные сельхозугодья. «Мы полностью разделяем эти приоритеты и благодарны властям края за то внимание, которое они уделяют вопросам сбережения ставропольской земли, – говорится в послании. – Но не можем обойти проблемы, которые возникли после принятия закона».

В крае немало успешных сельхозпредприятий, которые обеспечивают людей работой, а также высокий уровень арендной платы за обрабатываемые паи. Очень многие из них сейчас приходят в хозяйства, чтобы стать арендодателями, рассказывает Евгений Кущ. Но сейчас люди стали испытывать затруднения при попытке влиться в сельхозпредприятия.

«В связи с этим просим вас выступить с инициативой об отмене поправок в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» и предложить взамен норму о возможности перехода собственника в другое сельхозпредприятие с земельным участком в размере земельного пая», – говорится в коллективном обращении к губернатору.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170306/agropromobedinenie_stavropolya_obratilos_k_gubernatoru_s_otkryty_101134.html
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