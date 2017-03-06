Аграрии Ставропольского края приступили к весенним полевым работам
На совещании членов правительства Ставрополья и руководителей органов краевой исполнительной власти первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань отчитался о начале сезонных полевых работ по всей территории Ставропольского края. Обсудили состояние озимых культур, 92% из которых в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Сейчас же посевы на территории 200 тысяч гектаров уже снабдили необходимыми минеральными удобрениями. Засеяли 100 тысяч га яровыми культурами, запланировано – еще 800 000 га. Работы закончат до первого мая. Кроме того, начали сажать овощи и картофель, обрабатывать сады и виноградники.
Фото пресс-службы губернатора СК