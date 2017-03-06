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6 марта 2017 г.

400 тысяч фильмов посмотрели абоненты «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» в 2016 г. на Юге в сервисе «Видеопрокат»

ПАО «Ростелеком»

По итогам 2016 года абоненты цифрового интерактивного телевидения* от «Ростелекома» в ЮФО и СКФО, которым доступна услуга «Видеопрокат»**, посмотрели 400 тысяч лицензионных фильмов, мультфильмов и сериалов в высоком качестве.

Статистика показывает, что в среднем каждый пользователь «Интерактивного ТВ» смотрит 5 фильмов из «Видеопроката» в месяц, хотя фанаты киноиндустрии приобретают до 40 фильмов в месяц. Больше всего предпочитают смотреть сериалы, на втором месте – новинки кинопроката, многие из которых появляются в «Видеопрокате» «Ростелекома» сразу после показов в кинотеатрах. На третьем месте – мультфильмы и детский контент.

Наиболее активно пользуются «Видеопрокатом» жители Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв.

Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Всё больше зрителей «Интерактивного ТВ» предпочитают смотреть фильмы дома, удобно устроившись на диване в компании близких с любимыми напитками и едой. К этому располагают и большие диагонали современных ТВ-мониторов, и высокое качество контента, и быстрое появление новинок. В нашем «Видеопрокате» уже больше трёх тысяч фильмов и сериалов, чтобы каждый день можно было устраивать полноценные домашние просмотры в высоком качестве, без сбоев и рекламы».

 

*Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру свыше 3 тысяч художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D. Можно покупать контент в постоянное пользование или брать в аренду на ограниченный период.

**«Интерактивное телевидение» – уникальный федеральный продукт «Ростелекома», которым пользуется уже 4 млн семей по всей России. «Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Всего транслируется более 200 телеканалов цифрового качества, в том числе до 60 – в HD-формате.

Услуга «Управление просмотром» позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, вернуться к началу программы, посмотреть или пересмотреть из архива ранее вышедшие в эфир программы. Сервис «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV).

http://www.stapravda.ru/20170306/400_tysyach_filmov_posmotreli_abonenty_interaktivnogo_tv_rostele_101129.html
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