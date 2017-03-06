2,5 тонны санкционных томатов из Турции задержали на Минераловодской таможне

Минераловодские таможенники пресекли две попытки незаконного ввоза и реализации более 2,5 тонн санкционных томатов из Турции, сообщила пресс-служба ведомства.

В первом случае на федеральном контрольно-пропускном пункте «Гирзель» (между Чеченской Республикой и Республикой Дагестан) при проверке в автомобиле были найдены более 250 килограммов турецких помидоров. Перевозчик пытался замаскировать их под армянскую продукцию, но происхождение выдала маркировка на ящиках.

Во втором случае на одном из рынков Пятигорска было обнаружено 2 250 килограммов турецких томатов, также привезенных через Армению.

Все они изъяты и будут уничтожены. В отношении перевозчиков рассматривается вопрос о возбуждении административного дела за несоблюдение запретов и ограничений.

http://www.stapravda.ru/20170306/25_tonny_sanktsionnykh_tomatov_iz_turtsii_zaderzhali_na_mineralo_101127.html