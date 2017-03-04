В Кочубеевском районе определились «Мистер и Мисс ЮИД»

«Мистер и Мисс ЮИД» – так назвали в Кочубеевском районе конкурс на знание правил дорожного движения. В интеллектуальном состязании, организованном отделом ГИБДД и Домом детского творчества, приняли участие по два представителя от каждой школы территории – мальчик и девочка.

Претендентам на победу нужно было пройти через множество этапов. Так, в ходе «визитной карточки» на тему «Мое призвание ЮИДовец» ребята представляли себя и свою работу в школьном отряде ЮИД. Интеллектуальная эстафета «Зеленый огонек» показала, как хорошо конкурсанты изучили ПДД, дорожные знаки, жесты регулировщика. «Дорожный дозор» дал возможность детям показать знание марок автомобилей. А еще ЮИДовцы, проявив изобретательность, презентовали самолично придуманные дорожные знаки. Не остались в стороне и болельщики: для них организовали отдельный конкурс с «кричалками», тематическими плакатами, песнями.

По итогам всех этапов марафона были определены победители. «Мистер и Мисс ЮИД» Кочубеевского района стали Ходус Даниил и Коваль Виктория, учащиеся школы № 2 села Кочубеевское. Им были вручены почетные дипломы. Кроме того, все команды получили грамоты за участие в конкурсе.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170304/v_kochubeevskom_rayone_opredelilis_mister_i_miss_yuid_101081.html