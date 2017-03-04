Ставропольский краевой суд отменил поправки к закону «о 2500 гектарах»

Ставропольский краевой суд отменил поправки к резонансному закону«О внесении изменений в статьи 32 и 34 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», удовлетворив тем самым общий иск прокуратуры края, фермерских хозяйств, сельских предпринимателей и пайщиков. Напомним, он был принят в ноябре прошлого года. Самой «драматичной» для фермеров стала норма предельного минимального размера образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения до 2500 гектаров вместо 30 прежних. Свое несогласие с ней главы главы КФХ обозначили на региональном форуме АККОР. Вскоре фермеры Ставропольского края обратились к делегатам XXVIII съезда АККОР России, отметив, что в условиях высокого спроса на земельные ресурсы, используемые в сельском хозяйстве края, многократное увеличение минимального размера ставит в неравное положение КФХ при предоставлении им участков для своей деятельности, поскольку создадут предпосылки для аккумулирования в холдингах и крупных сельскохозяйственных организациях значительных по площади земельных участков и невозможности осуществления небольшими фермерскими хозяйствами увеличения своих наделов за счет вновь образуемых новых участков. По итогам общероссийского съезда АККОР было принято решение о поддержке позиции фермеров Ставрополья и включении федеральной АККОР в судебный процесс.

По мнению первого заместителя председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам, президента АККОР Владимира Плотникова, ситуация на Ставрополье показала, что «российские фермеры стали реальной силой». В АККОР РФ с оптимизмом встретили решение по известному краевому закону, в рамках которого минимальный размер вновь образуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения увеличивался с 30 до 2 500 гектаров. Теперь эта норма отменена.

– Мы в АККОР это решение полностью поддерживаем, – заметил В. Плотников. – Суд защитил попранные интересы фермеров, всех ставропольских крестьян. Справедливость восстановлена. Это имеет принципиально важное значение. На реальном примере мы убедились, что можно и нужно отстаивать свои права цивилизованными методами, что, если действовать грамотно и профессионально, многого можно добиться. Ситуация на Ставрополье показала, что российские фермеры стали реальной силой, что наша АККОР – сплочена и едина. Наши ставропольские коллеги в трудный момент не остались одни. На помощь пришли фермеры из других регионов. Действенную поддержку, в том числе правовую, оказали наши центральные органы, в том числе единогласно – съезд АККОР. Мы на деле убедились и почувствовали, что фермерский уклад действительно важен для государства. Сторону фермеров взяли и Генеральная прокуратура, и Минсельхоз России, а сегодня – и судебная власть. Так что добрые слова о фермере, о значимости фермерского уклада, которых мы много слышим, далеко не пустой звук. ..

Доволен судебным решением и руководитель АККОР Ставрополья Виктор Пыленок. По его словам на Ставрополье самый многочисленный отряд фермеров в стране, обрабатывающий более одного миллиона гектаров земли. По его словам, прежняя установленная норма для выдела участка в 2500 гектаров практически ставила крест на дальнейшем развитии регионального фермерства. Он в корне не согласен с утверждениями, что только благодаря крупным предприятиям развиваются и существуют села. Фермеры также вносят большой вклад в сельскую глубинку. «Кто же сохраняет село? – задается вопросом В. Пыленок. – Фермер на месте родился, вырос, женился и никогда не подведет, не продаст землю, не обидит пайщиков. Фермеры будут твердо отстаивать свои права всеми законными способами…»

В краевую комиссию о регулировании земельных споров поступило уже более одной тысячи обращений, большая часть которых так или иначе связаны с законом «о 2500 гектарах». Профильными министерствами и ведомствами был разработан пакет поправок в краевой Закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», которые будут вынесены на обсуждение на ближайшем заседании Думы Ставропольского края. Те предложения, которые подготовлены, на 90 процентов снимут проблемы по перезаключению договоров аренды сельхозугодий, с которыми столкнулись фермеры, подчеркнули в правительстве Ставрополья. Проект поправок в закон предполагает десять исключений из нормы в 2,5 тысячи гектаров. В частности, они касаются выдела долей для специализированного производства – садоводства, овощеводства, виноградарства и цветоводства. Действие общей нормы в 2,5 тысячи гектаров не будет распространяться на передачу долей между родственниками, при расширении крестьянско-фермерских хозяйств, в случае расторжения договора с недобросовестным арендатором. Кроме того ограничения не будут действовать при реализации масштабных инвестпроектов, при образовании сельхозорганизаций и КФХ, участвующих в программах господдержки, а также при выделении земли для строительства социально-культурных объектов – детских садов, домов культуры и других учреждений. В число исключений вошли и агропроекты по выращиванию овощей закрытого грунта, а также использование угодий в научно-исследовательских целях. Все эти поправки будут обсуждены на ближайшем заседании Думы Ставропольского края.

http://www.stapravda.ru/20170304/stavropolskiy_kraevoy_sud_otmenil_popravki_k_zakonuo_2500_gektar_101088.html