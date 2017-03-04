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4 марта 2017 г.

Ставропольские дети станут участниками акции «Согревая сердца»

Акция «Согревая сердца»

В семи регионах страны, в том числе в Ставропольском крае, пройдет Всероссийская акция «Согревая сердца», которая посвящена Международному женскому дню. 

6-8 марта волонтеры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведут мастер-классы по изготовлению праздничных открыток и поделок. Позже их творческие работы будут подарены пожилым женщинам, проживающим в домах престарелых в разных регионах России.

В Ставрополе акция пройдет на базе социального центра «Росинка».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170304/stavropolskie_deti_stanut_uchastnikami_aktsii_sogrevaya_serdtsa_101080.html
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