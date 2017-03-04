Фотография к статье Ставропольские дети станут участниками акции «Согревая сердца»
Акция «Согревая сердца»
В семи регионах страны, в том числе в Ставропольском крае, пройдет Всероссийская акция «Согревая сердца», которая посвящена Международному женскому дню.
6-8 марта волонтеры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведут мастер-классы по изготовлению праздничных открыток и поделок. Позже их творческие работы будут подарены пожилым женщинам, проживающим в домах престарелых в разных регионах России.
В Ставрополе акция пройдет на базе социального центра «Росинка».