Ставропольские дети станут участниками акции «Согревая сердца»

В семи регионах страны, в том числе в Ставропольском крае, пройдет Всероссийская акция «Согревая сердца», которая посвящена Международному женскому дню.

6-8 марта волонтеры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведут мастер-классы по изготовлению праздничных открыток и поделок. Позже их творческие работы будут подарены пожилым женщинам, проживающим в домах престарелых в разных регионах России.

В Ставрополе акция пройдет на базе социального центра «Росинка».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170304/stavropolskie_deti_stanut_uchastnikami_aktsii_sogrevaya_serdtsa_101080.html