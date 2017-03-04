Решение суда об отмене закона о земельных паях на Ставрополье: комментарий пресс-службы губернатора
3 марта стало известно, что Ставропольский краевой суд отменил поправки к нашумевшему закону «о 2500 гектарах», удовлетворив общий иск прокуратуры края, фермерских хозяйств и индивидуальных фермеров.
Руководитель пресс-службы губернатора края Алексей Нос прокомментировал «Ставропольской правде» это так:
– Решение суда не комментируем. Правительство края в соответствии с установленной процедурой намерено подать апелляцию. Вместе с тем, насколько мне известно, решение о том, что закон будет изменен, уже выработано. 9 марта состоится большая конференция аграриев края по итогам работы в 2016 году. Мы ожидаем, что конкретные предложения по соответствующим поправкам на ней прозвучат.