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4 марта 2017 г.

Решение суда об отмене закона о земельных паях на Ставрополье: комментарий пресс-службы губернатора

3 марта стало известно, что Ставропольский краевой суд отменил поправки к нашумевшему закону «о 2500 гектарах», удовлетворив общий иск прокуратуры края, фермерских хозяйств и индивидуальных фермеров.

Руководитель пресс-службы губернатора края Алексей Нос прокомментировал «Ставропольской правде» это так:

– Решение суда не комментируем. Правительство края в соответствии с установленной процедурой намерено подать апелляцию. Вместе с тем, насколько мне известно, решение о том, что закон будет изменен, уже выработано. 9 марта состоится большая конференция аграриев края по итогам работы в 2016 году. Мы ожидаем, что конкретные предложения по соответствующим поправкам на ней прозвучат.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170304/reshenie_suda_ob_otmene_zakona_o_zemelnykh_payakh_na_stavropole__101087.html
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