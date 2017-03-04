Победу Ставропольских фермеров в суде об отмене нормы в 2500 га обсуждают во многих регионах страны

Победу Ставропольских фермеров в суде об отмене нормы в 2500 га обсуждают во многих регионах России.

В частности, председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Виктор Сергеев убежден, что Ставропольский краевой суд принял единственно правильное решение, исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

– Фермеры Кубани всецело поддерживают своих коллег, понимая и разделяя озабоченность небольших фермерских хозяйств и малых предпринимателей Ставрополья, – замечает В. Сергеев. – Закон фактически лишает их возможности брать в пользование доступные им земли. Не многие фермеры готовы выложить десятки миллионов рублей за землю. Зато такие деньги смогут выделить крупные холдинги. Тем отраднее сознавать, что суд принял единственно правильное решение – размер вновь образуемого земельного участка в 2500 га был признан недействительным, и норма закона вернулась к 30 гектарам.

http://www.stapravda.ru/20170304/pobedu_stavropolskikh_fermerov_v_sude_ob_otmene_normy_v_2500_ga__101091.html