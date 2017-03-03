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3 марта 2017 г.

Земельные мошенничества на сумму свыше 6 млн рублей «провернули» на Ставрополье

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении Юрия Багнова и Натальи Самвелян. В июле 2009 года Багнов разработал преступный план, в реализацию которого вовлек знакомых. Они подыскивали бланки – свидетельства о праве собственности на землю образца 1992 – 1993 годов. Судя по ним, постановлениями администрации Ставрополя для индивидуального строительства предоставлялись участки земли в городе. Багнов и Самвелян убеждали людей от их имени оформить доверенности для дальнейшего распоряжения участками по своему усмотрению, приводили их в регистрирующие органы и к нотариусам, а также выступали в качестве номинальных покупателей или продавцов. Позже они продавали участки еще — выстраивали эдакую мошенническую цепочку. Всего им удалось незаконно приобрести право на 11 земельных участков в краевом центре, принадлежащих муниципальному образованию. Общая сумма причиненного ущерба – свыше 6 миллионов рублей. Для его возмещения на имущество обвиняемых наложен арест. Материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд Ставрополя, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170303/zemelnye_moshennichestva_na_summu_svyshe_6_mln_rubley_provernuli_101079.html
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