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3 марта 2017 г.

За взятку в 500 тысяч рублей директор «СайТЭКа» оштрафован на 10 миллионов

Вынесен приговор генеральному директору ООО НПО «СайТЭК» Павлу Омельянчуку. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере. В ноябре 2014 года Омельянчук дал 500 000 рублей старшему оперуполномоченному в ТЭК УЭБ и ПК ГУ МВД России по СК. Это плата за непроведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении него самого, его супруги и ООО НПО «СайТэк», а также непривлечение его супруги к уголовной ответственности за мошенничество при получении выплат. Приговором суда взяточник оштрафован на 10 миллионов рублей, сообщили в следственном отделе по Промышленному району краевого управления СКР.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170303/za_vzyatku_v_500_tysyach_rubley_direktor_sayteka_oshtrafovan_na__101086.html
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