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3 марта 2017 г.

За продажу краденых орденов осудили жителя Новоалександровского района

Новоалександровским районным судом Ю. Четвериков признан виновным в незаконном приобретении и сбыте государственных наград СССР. В ноябре 2016 года он в селе Раздольном Новоалександровского района украл ордена Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, юбилейную медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» и продал их за 3300 рублей. В суде подсудимый вину признал полностью, похищенные награды возвращены владельцу. Суд назначил Четверикову наказание в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170303/za_prodazhu_kradenykh_ordenov_osudili_zhitelya_novoaleksandrovsk_101075.html
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