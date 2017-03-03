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3 марта 2017 г.

Выпускники автошкол Ставрополья поддержали кампанию «Сложности перехода»

В Ставрополе Всероссийскую социальную кампанию «Сложности перехода» поддержали выпускники автошкол, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В конце обучения сотрудники Госавтоинспекции рассказывают выпускникам об акции. А, сдав пробные экзамены, ученики получают плакаты «Сложности перехода» и световозвращающие наклейки на одежду.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170303/vypuskniki_avtoshkol_stavropolya_podderzhali_kampaniyu_slozhnost_101064.html
Фотография к статье Выпускники автошкол Ставрополья поддержали кампанию «Сложности перехода»

Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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