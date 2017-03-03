Выпускники автошкол Ставрополья поддержали кампанию «Сложности перехода»

В Ставрополе Всероссийскую социальную кампанию «Сложности перехода» поддержали выпускники автошкол, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В конце обучения сотрудники Госавтоинспекции рассказывают выпускникам об акции. А, сдав пробные экзамены, ученики получают плакаты «Сложности перехода» и световозвращающие наклейки на одежду.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170303/vypuskniki_avtoshkol_stavropolya_podderzhali_kampaniyu_slozhnost_101064.html