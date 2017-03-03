Вы не оплатили вовремя штрафы? Тогда к вам придут

«Вы не оплатили вовремя штрафы? Тогда мы идем к Вам!» – под таким девизом проводится очередной этап межведомственного профилактического мероприятия «Должник», организаторами которого стали судебные приставы-исполнители и служба Госавтоинспекции края, сообщили в пресс-службе ведомства. С 28 февраля по 3 марта участники рейда посещают злостных неплательщиков. Можно погасить долг сразу. Если этого не делается, то арестовывают имущество – бытовую технику, машины и так далее.

В списках – не только злостные неплательщики, имеющие не один десяток задолженностей (их на Ставрополье около 5 тысяч). Участники рейда придут и к автолюбителям, которые были привлечены к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде в виде штрафа, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170303/vy_ne_oplatili_vovremya_shtrafy_togda_k_vam_pridut_101056.html