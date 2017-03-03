В Ставрополе прошло заседание спецкомиссии по АЧС

В министерстве сельского хозяйства СК прошло заседание специальной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней и предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы на территории Ставропольского края. Провел его начальник управления ветеринарии края – заместитель председателя специальной комиссии и рабочей группы Александр Трегубов. На заседании рассмотрен ряд важных вопросов. В их числе – о мероприятиях по недопущению возникновения и распространения африканской чумы свиней, организация мер, направленных на предотвращение и распространения возбудителей чумы мелких животных, нодулярного дерматита, высокопатогенного гриппа птиц и других особо опасных заболеваний живности. В частности, особое внимание необходимо обращать на факты ввоза животных и иных подконтрольных товаров из Дагестана, Калмыкии, Чечни и Владимирской области, имеющих неблагополучный статус по ящуру. Были рассмотрены вопросы об эпизоотической ситуации в субъектах ЮФО и СКФО по чуме мелких жвачных животных, ящуру, нодулярному дерматиту крупного рогатого скота, гриппу птиц, бруцеллёзу, угрозы заноса и распространения болезней на территории Ставропольского края.

http://www.stapravda.ru/20170303/v_stavropole_proshlo_zasedanie_spetskomissii_po_achs_101040.html