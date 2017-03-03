В Ставрополе бывший адвокат подозревается в мошенничестве в крупном размере

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего адвоката Ставропольской коллегии адвокатов, подозреваемого в покушении на мошенничество в крупном размере. В ноябре 2016 года адвокат, представлявший интересы одного из предприятий краевого центра, сообщил его директору о возможности «решения вопроса» в апелляционной инстанции Шестнадцатого Арбитражного суда. Но за это потребовал миллион рублей, якобы для передачи должностным лицам суда. На самом деле, адвокат намеревался деньги забрать себе. При передаче денег он был задержан. Возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря взаимодействию сотрудников УФСБ России по краю и краевого управления СКР, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170303/v_stavropole_byvshiy_advokat_podozrevaetsya_v_moshennichestve_v__101069.html