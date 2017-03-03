Фотография к статье В Ставрополе 55 кадетов-командиров получили заветные погоны
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО
Вручение погонов в кадетской школе имени генерала А. Ермолова Ставрополя
В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра прошел традиционный ритуал вручения заветных погон. Знаки отличия старших кадетов и вице-сержантов (младших командиров) были вручены 55 учащимся.
Напутствуя своих подопечных, директор школы Алексей Хитров подчеркнул, что вполне возможно, кто-то из сегодняшних мальчишек и девчонок в кадетской форме в будущем выберет героическую профессию офицера.