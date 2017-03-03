В Ставрополе 55 кадетов-командиров получили заветные погоны

В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра прошел традиционный ритуал вручения заветных погон. Знаки отличия старших кадетов и вице-сержантов (младших командиров) были вручены 55 учащимся.

Напутствуя своих подопечных, директор школы Алексей Хитров подчеркнул, что вполне возможно, кто-то из сегодняшних мальчишек и девчонок в кадетской форме в будущем выберет героическую профессию офицера.

http://www.stapravda.ru/20170303/v_stavropole_55_kadetovkomandirov_poluchili_zavetnye_pogony_101042.html