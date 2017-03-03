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3 марта 2017 г.

В Пятигорске дед подозревается в сексуальном насилии 13-летней внучки

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Фото: из архива газеты «СП»

Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Пятигорска, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера.

Весной 2016 года после отбытия наказания в виде 18 лет лишения свободы за убийство и разбой, мужчина проживал с дочерью и двумя малолетними внучками. С июня 2016 по февраль 2017 года он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей 13-летней внучки тогда, когда мать девочки была на работе. Следователи насчитали более 80 издевательств над девочкой. Она долго боялась рассказать о них матери: дед угрожал ей физической расправой. Сейчас с девочкой работает психолог. Дед заключен под стражу, отметили в пресс-службе краевого управления СКР.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170303/v_pyatigorske_ded_podozrevaetsya_v_seksualnom_nasilii_13letney_v_101073.html
Фотография к статье В Пятигорске дед подозревается в сексуальном насилии 13-летней внучки
Фото: из архива газеты «СП»
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В Пятигорске дед подозревается в сексуальном насилии 13-летней внучки
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