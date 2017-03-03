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3 марта 2017 г.

В Пятигорске дан старт масштабным работам по ремонту автодорог

Используя благоприятные погодные условия, в столице СКФО начали ремонтировать дороги. Согласно контракту, подрядная организация отремонтирует асфальтобетонное покрытие на площади более 150 тысяч квадратных метров, будет установлено более 18 тысяч метров бордюрного камня. Предусмотрены ремонт тротуаров, устройство дождеприемников, а также нанесение продольной разметки, «зебры», установка более 300 дорожных знаков, пешеходных ограждений. Всего в Пятигорске будет отремонтировано 37 улиц на общую сумму 116,6 миллиона рублей.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170303/v_pyatigorske_dan_start_masshtabnym_rabotam_po_remontu_avtodorog_101012.html
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