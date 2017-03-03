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3 марта 2017 г.

В Невинномысске открылась экспозиция в честь Героя Советского Союза Бориса Овчинникова

В Невинномысском историко-краеведческом музее открылся новый экспозиционный комплекс в память жителя города, Героя Советского Союза Бориса Васильевича Овчинникова. В открытии экспозиции приняла участие дочь Героя – Алла Борисовна Калмыкова. Она рассказала пятиклассникам средней школы № 1 о своем отце. Ребята с интересом рассматривали факел, которым в 1967 году, в честь 50-летия советской власти, в Невинномысске был зажжен Вечный огонь у обелиска «Вечная слава». И сделал это Герой Советского Союза Борис Васильевич Овчинников. Сам горящий факел привезли из Волгограда, он был зажжен на Мамаевом кургане.

Как сообщили в администрации Невинномысска, часть предметов экспозиции были переданы музею в дар Аллой Калмыковой. Это настольная лампа отца, предметы обмундирования, фотографии, грамоты, письма военных лет и многое другое.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170303/v_nevinnomysske_otkrylas_ekspozitsiya_v_chest_geroya_sovetskogo__101072.html
Фотография к статье В Невинномысске открылась экспозиция в честь Героя Советского Союза Бориса Овчинникова
Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Бориса Васильевича Овчинникова установлена на фасаде дома, где он жил
Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Бориса Васильевича Овчинникова установлена на фасаде дома, где он жил
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска
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В Невинномысске открылась экспозиция в честь Героя Советского Союза Бориса Овчинникова
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