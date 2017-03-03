В Минераловодском округе готовы договориться о системе поставок энергии дачникам
Представитель губернатора Александр Коробейников провел личный прием граждан в администрации Минераловодского городского округа. Много жалоб на энергоснабжение садоводческих и дачных обществ. Отсутствие системы договорных отношений с поставщиками об оплате за электричество, неудовлетворительное состояние сетевого хозяйства товариществ вносят смуту и неразбериху в жизнь дачников. Чтобы договориться о правилах игры, разобраться с ситуацией, когда добросовестные садоводы платят, а долг СНТ тем не менее растет, решено посадить за круглый стол переговоров все заинтересованные стороны для выработки эффективного решения.