Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Дискуссия о ставропольском писателе Илье Сургучёве: на стыке мнений
3 марта 2017 г.

В Буденновском районе помощница по хозяйству украла у пенсионерки 43 тысячи

В отдел МВД России по Буденновскому району обратилась пенсионерка, сообщившая, что с ее сберегательной книжки похищено 43 тысячи рублей. Подозреваемую задержали. Как выяснилось, злоумышленница помогала пенсионерке по хозяйству и, воспользовавшись предоставленной для покупок картой, привязанной к счету сберкнижки, через терминалы оплаты перевела на свою банковскую карту 43 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170303/v_budennovskom_rayone_pomoschnitsa_po_khozyaystvu_ukrala_u_pensi_101045.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Происшествия
Хозяева дома в Георгиевске самостоятельно задержали вора
В Буденновском районе помощница по хозяйству украла у пенсионерки 43 тысячи
У жителя Пятигорска знакомая угнала автомобиль
В Александровском районе задержали пенсионерку-мошенницу
В Ставрополе пресечена деятельность наркопритона
Буденновский район
Глава сельсовета в Буденновском районе незаконно распоряжался муниципальным имуществом
Совет работающей молодежи в сфере АПК создали в Буденновском районе
Ставропольские автоинспекторы помогли с неисправным автомобилем девушке-водителю
Продавщица магазина в Буденновском районе обманула владельцев на 55 тысяч рублей
Три человека пострадали в ДТП в Буденновском районе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!