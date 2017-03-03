В Буденновском районе помощница по хозяйству украла у пенсионерки 43 тысячи

В отдел МВД России по Буденновскому району обратилась пенсионерка, сообщившая, что с ее сберегательной книжки похищено 43 тысячи рублей. Подозреваемую задержали. Как выяснилось, злоумышленница помогала пенсионерке по хозяйству и, воспользовавшись предоставленной для покупок картой, привязанной к счету сберкнижки, через терминалы оплаты перевела на свою банковскую карту 43 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170303/v_budennovskom_rayone_pomoschnitsa_po_khozyaystvu_ukrala_u_pensi_101045.html