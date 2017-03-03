В Александровском районе задержали пенсионерку-мошенницу

В полицию Александровского района с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Она заняла большую сумму денег – 250 тысяч рублей – а долг ей не вернули. Полицейские вычислили подозреваемую – ранее судимую за аналогичные преступления 65-летнюю женщину – и задержали ее. Она призналась в содеянном, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170303/v_aleksandrovskom_rayone_zaderzhali_pensionerkumoshennitsu_101018.html