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Дама с характером / «Ставропольская правда» от 3 марта 2017 г.

У жителя Пятигорска знакомая угнала автомобиль

В отдел полиции Пятигорска обратился 32-летний житель города – у него угнали автомобиль. Случилось это, когда он принял на грудь вместе с 37-летней женщиной и уснул. Дама украла ключи и порулила на чужом авто в Ессентукскую.

В итоге угонщицу задержали, автомобиль нашли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170303/u_zhitelya_pyatigorska_znakomaya_ugnala_avtomobil_101044.html
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