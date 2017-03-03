Ставропольский филиал Россельхозбанка подвел итоги действия сезонного вклада «Проценты вперед»

Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» подвел итоги специального сезонного предложения – вклада «Проценты вперед». За 3 месяца его действия с 01.11.2016 по 28.02.2017 объем привлеченных средств составил порядка 20 млн рублей.

«Мы предлагаем нашим клиентам самые оптимальные варианты вложения денежных средств. Это около 10 видов вкладов, которые отвечают различным целям клиентов, а также специальные сезонные предложения Банка с привлекательными условиями, пользующиеся особым спросом у населения. Эти продукты – выгодный инструмент не только для хранения сбережений, но и для получения дополнительного дохода», – отметила заместитель директора Ставропольского филиала Россельхозбанка Елена Гончаренко.

На сегодняшний день объем вкладов Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» составляет порядка 9 млрд рублей.

http://www.stapravda.ru/20170303/stavropolskiy_filial_rosselkhozbanka_podvel_itogi_deystviya_sezo_101058.html