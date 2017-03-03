Ставропольские почтовые машины первыми в стране переведут на газ

В России транспорт «Почты России» переведут на газ. Ставрополье первым испробует нововведение. Проект осуществится благодаря подписанному на инвестиционном форуме в Сочи соглашению между почтовым предприятием и ПАО «Газпром».

Следующей станет Республика Татарстан, дальше опыт переймут регионы по всей стране.

Директор УФПС Ставропольского края «Почта России» Сергей Муратов пояснил, что проект с «Газпромом» – только часть в масштабной программе обновления механизма действия Почты. Так, отделения почтовой связи на Ставрополье перешли на автоматизированную систему, оптимизировали структуру перевозок почтовых отправлений внутри края и по Северокавказскому макрорегиону.

Министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Шульженко отметил, что Ставрополь занимает первое место по объёмам реализации газомоторного топлива. И в связи с этим первый заместитель министра говорил о выгодности замены бензина газом. Он является и экономичным и экологичным решением. «Почта России» СК, имеющая 250 единиц техники, может подать пример другим крупным компаниям, где задействовано много средств передвижения.

К 15-ти действующим в крае автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям в 2017 году добавятся еще девять.

П. ГРИН , По материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170303/stavropolskie_pochtovye_mashiny_pervymi_v_strane_perevedut_na_ga_101061.html