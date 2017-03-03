Революция 1917 года: как это было на Ставрополье 100 лет назад
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
3 марта 2017 г.

Ставропольские почтовые машины первыми в стране переведут на газ

В России транспорт «Почты России» переведут на газ. Ставрополье первым испробует нововведение. Проект осуществится благодаря подписанному на инвестиционном форуме в Сочи соглашению между почтовым предприятием и ПАО «Газпром».

Следующей станет Республика Татарстан, дальше опыт переймут регионы по всей стране.

Директор УФПС Ставропольского края «Почта России» Сергей Муратов пояснил, что проект с «Газпромом» – только часть в масштабной программе обновления механизма действия Почты. Так, отделения почтовой связи на Ставрополье перешли на автоматизированную систему, оптимизировали структуру перевозок почтовых отправлений внутри края и по Северокавказскому макрорегиону.

Министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Шульженко отметил, что Ставрополь занимает первое место по объёмам реализации газомоторного топлива. И в связи с этим первый заместитель министра говорил о выгодности замены бензина газом. Он является и экономичным и экологичным решением. «Почта России» СК, имеющая  250 единиц техники, может подать пример другим крупным компаниям, где задействовано много средств передвижения.

К 15-ти действующим в крае автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям в 2017 году добавятся еще девять.

П. ГРИН , По материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170303/stavropolskie_pochtovye_mashiny_pervymi_v_strane_perevedut_na_ga_101061.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Ставропольский край
Ставропольские почтовые машины первыми в стране переведут на газ
Краевые депутаты поддержали ставропольских спортсменов
Лучшие молодые ученые Ставрополья получили премию губернатора
Плата за коммунальные ресурсы в МКД должна начисляться с учетом фактического потребления
Пресс-тур по ведущим молочным хозяйствам проводят на Ставрополье
Общество
«Добрый парикмахер» пришел к пенсионерам Невинномысска
Пенсионеров Нефтекумска ждут в оздоровительной группе
Революция 1917 года: как это было на Ставрополье 100 лет назад
Губернатор поздравил актив совета женщин Ставрополья с 8 марта
СТВ – главный телеканал Ставропольского края

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!