Ставропольские почтовые машины первыми в стране переведут на газ
В России транспорт «Почты России» переведут на газ. Ставрополье первым испробует нововведение. Проект осуществится благодаря подписанному на инвестиционном форуме в Сочи соглашению между почтовым предприятием и ПАО «Газпром».
Следующей станет Республика Татарстан, дальше опыт переймут регионы по всей стране.
Директор УФПС Ставропольского края «Почта России» Сергей Муратов пояснил, что проект с «Газпромом» – только часть в масштабной программе обновления механизма действия Почты. Так, отделения почтовой связи на Ставрополье перешли на автоматизированную систему, оптимизировали структуру перевозок почтовых отправлений внутри края и по Северокавказскому макрорегиону.
Министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Шульженко отметил, что Ставрополь занимает первое место по объёмам реализации газомоторного топлива. И в связи с этим первый заместитель министра говорил о выгодности замены бензина газом. Он является и экономичным и экологичным решением. «Почта России» СК, имеющая 250 единиц техники, может подать пример другим крупным компаниям, где задействовано много средств передвижения.
К 15-ти действующим в крае автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям в 2017 году добавятся еще девять.