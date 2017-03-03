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3 марта 2017 г.

Ставропольские автоинспекторы заняли второе место в соревнованиях по страйкболу

Ставропольские автоинспекторы и байкеры сразились в дружеском матче по страйкболу. 4 команды, три из которых выставили байкерские клубы Ставрополья и Карачаево-Черкесии, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В команду Госавтоинспекции вошли сотрудники Управления ГИБДД по краю и Отдельного Батальона ДПС Ставрополя. Она заняла второе место, пропустив вперед байкеров из КЧР.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170303/stavropolskie_avtoinspektory_zanyali_vtoroe_mesto_v_sorevnovaniy_101016.html
Фотография к статье Ставропольские автоинспекторы заняли второе место в соревнованиях по страйкболу
Ставропольские автоинспекторы заняли второе место в соревнованиях по страйкболу
Ставропольские автоинспекторы заняли второе место в соревнованиях по страйкболу
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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