Ставрополь снова без футбола? / «Ставропольская правда» от 3 марта 2017 г.

12 марта возобновляется футбольный турнир в зоне «Юг» чемпионата России 2016 – 2017 годов среди команд второго дивизиона. Многие команды этой зоны так поменяли составы, что их и не узнать. Сочи в числе городов, где состоятся матчи чемпионата мира, поэтому здесь сейчас вполне приличная команда. Теперь клуб возглавил известный тренер Х. Дышеков, вместе с которым в город-курорт перебрались И. Калешин («Арсенал»), И. Кот («Мордовия»), К. Морозов («Енисей»), О. Бочков («Сахалин»), Р. Локтионов («Тюмень»),А. Орлов («Иртыш»), В. Запрудских и А. Аверьянов (оба «Тамбов») и нападающий А. Шевченко из «Армавира». О результатах весенней подготовки говорят и результаты контрольных игр. Команда города-курорта выиграла у «Сокола», «Балтики», «Амкара-2», вничью завершила встречи с «Черноморцем» и «Афипсом».

Состав лидера зоны «Ротора» укрепился Н. Акимовым и А. Мишкевичем из «Биолога», М. Нестеров до этого играл в нижегородском «Олимпийце», И. Фролов выступал за «Афипс», Д. Хахалев – за «Ростов». Пристроившийся за лидерами «Черноморец» под свои знамена пригласил А. Балкарова из Нальчика, С. Воронина из «Ангушта» и шестерых воспитанников местного футбола. Возглавляющий «Армавир» А. Папикян первым заявил хорошо знакомого ему бывшего динамовца Е. Духнова, игравшего за «Нефтехимик». Пришли в команду А. Гадзимагомедов из «Анжи», Д. Иканович из «Читы», А. Соловьев из пензенского «Зенита».

«Афипс» заявил 11 новых игроков, среди которых и вчерашний ставропольский динамовец И. Селеменев. Пришли также Н. Глушков из «Армавира», С. Кагермазов из «Сочи», А. Цыганцов из ульяновской «Волги». Не устроило место среди аутсайдеров и руководителей «Дружбы», которую теперь возглавляет бывший футболист ЦСКА Д. Попов. Вместе с ним в команду пришли три бывших игрока «Черноморца» В. Ридель, Н. Кажаров и А. Ахмеджанов, а также М. Губанов из «Иртыша», Ж. Дышеков из «Витязя», О. Правило из СКА Р/Д.

Вместе с главным тренером А. Борзенковым 11 игроков ушли из «Чайки». Новое руководство команды после серии просмотров подобрало ушедшим достойную замену из ростовского СКА, «Сочи», «Зенита-2», «Ротора», «Амкара», «Знамени труда».

Помогать главному тренеру пятигорского «Машука» В. Заздравных теперь будет еще один ставропольский динамовец, Паата Беришвили. Команду покинули С. Аншаков, А. Григорян, М. Михалев, А. Садиров, О. Шрейдер, Ю. Шлеев и В. Юдин. Без усиления проблемных позиций пятигорчанам слишком тяжело было бы бороться за исправление турнирного положения. Чтобы покинуть непривычную для курортного клуба зону, «Машук» на весеннюю часть первенства дозаявил восемь достаточно уже поигравших и опытных новичков. Это вратарь С. Аршиев (1996) из «Знамени труда», И. Бороздин (1988) из «Чайки», Н. Галкин (1993) из «Биолога», Д. Олифиренко (1992) из «Сахалина», Д. Остапенко (1995) из пензенского «Зенита», О. Ткачев (1995) из «Локомотива» Лиски, М. Решетняк (1996) из «Анжи», В. Чечулин (1988) из МИТОСа. Погодные условия нынешней весны позволили «Машуку» провести лишь два контрольных матча. У «Терека-2» пятигорчане выиграли 4:1, а вот лидеру зоны «Центр» – белгородскому «Энергомашу» проиграли – 2:3.

В ставропольское «Динамо» из «Машука» вернулся форвард В. Клепиков (1996), заявлен и нападающий из «Долгопрудного» Г. Гонгадзе (1996). Его бывшие одноклубники Д. Долгов (1998) и А. Фомичев (1993) призваны укрепить динамовскую линию обороны. Пополнили состав полузащитники С. Рудоманов (1993) из «Коломны» и уже знакомый ставропольцам Э. Егиазаров (1987) из «Армавира». Из ФК «Люберцы» перешел в «Динамо» вратарь Д. Вяльчиков (1993), до этого выступавший за пензенский «Зенит». Перед началом весенней части первенства ставропольцы в контрольных матчах вничью сыграли с «Армавиром» (1:1) и «Ангуштом» (0:0), выиграли у второй команды «Терек» (3:2).

Но проблемы ставропольцев не только в составе. Похоже, «Динамо» может снова поменять «порт приписки». Скорее всего, пристанищем команды краевого центра снова может стать стадион поселка Рыздвяного: арендную плату свыше 200 тысяч за матч, которую футбольный клуб перечисляет Ставропольской региональной организации общества «Динамо», платить просто-напросто не за что. Кроме как на ладан дышащего поля: здесь в непригодность пришло все – трибуны, раздевалки, сектора, беговые дорожки, подтрибунные помещения, жалкое подобие легкоатлетического манежа. ПФЛ больше не даст лицензию на эту развалюху. Следом за этой проблемой встают вопросы о лицензировании рыздвяненского поселкового стадиона, откуда технически нельзя вести обязательную онлайн-трансляцию матчей.

Сколько копий было сломано, чтобы болельщики краевого центра не оставались без футбола?! Вроде вопрос уладили, но Москва, которой принадлежит наш стадион, палец о палец не ударила, чтобы привести свою же собственность в пригодное для эксплуатации состояние. Думаю, краевым властям нужно уделить этому вопросу самое пристальное внимание. Кстати, бывший руководитель Минспорта РФ, а ныне вице-премьер Виталий Мутко, который еще десять лет назад возмущался состоянием стадиона краевого центра, так и не помог решить давно назревшую проблему.

Нам осталось только напомнить болельщикам турнирное положение команд.

- | В Н П М О ------------------------------------ Ротор | 13 2 2 36-11 41 Армавир | 9 5 3 25-11 32 Афипс | 9 4 3 22-13 31 Черноморец | 9 3 5 22-10 30 Биолог | 8 1 8 17-19 25 Чайка | 6 6 4 21-15 24 Сочи | 6 5 6 23-20 23 СКА | 6 5 6 18-21 23 Краснодар-2 | 6 4 6 15-14 22 Спартак Вл | 5 5 7 13-18 20 ДИНАМО | 6 1 9 14-21 19 Кубань-2 | 5 3 9 15-28 18 Дружба | 4 5 8 14-23 17 Легион | 4 4 9 16-28 17 МАШУК | 4 3 10 17-31 15 Ангушт | 3 6 8 12-17 15

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20170303/stavropol_snova_bez_futbola_101000.html