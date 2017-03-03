«Сложности перехода» в Предгорном районе показывают актеры

Всероссийская социальная кампания «Сложности Перехода» прошла в Предгорном районе. Для нее отряды ЮИД смастерили тематические фоторамки, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Ребят поддержали актеры ростовых кукол, которые в костюмах известных сказочных героев, украшенных световозвращателями, рассказывали жителям и гостям района о правилах дорожного движения и приглашали принять участие в фотосессии.

http://www.stapravda.ru/20170303/slozhnosti_perekhoda_v_predgornom_rayone_pokazyvayut_aktery_101034.html