Школьники Ставропольского края поедут на Всероссийскую олимпиаду

В Ставропольском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. По ее итогам почти из 2,5 тысячи детей 710 стали победителями и призерами.

В министерстве образования и молодежной политики СК рассказали, что олимпиада проходила по 22 общеобразовательным предметам для 9-11 классов, отдельно по физике имени Максвелла для 7-8 классов и по математике имени Эйлера для 8 классов. Школьники, набравшие необходимое количество баллов, установленное Минобрнауки России, примут участие во всероссийском этапе, который пройдет уже в марте-апреле.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170303/shkolniki_stavropolskogo_kraya_poedut_na_vserossiyskuyu_olimpiad_101071.html