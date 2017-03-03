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3 марта 2017 г.

«Севкавгипроводхоз» выплатил задолженность по зарплатам более 13 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края, сообщили в пресс-службе ведомства, проверяя ОАО «Севкавгипроводхоз», обнаружила, что с ноября 2016 года по январь 2017-го 265 работникам не выплачена заработная плата. Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. В отношении гендиректора и ОАО «Севкавгипроводхоз» возбуждены дела об административных правонарушениях за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. После вмешательства надзорного ведомства работникам общества выплачена задолженность по зарплате на сумму свыше 13 миллионов 417 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170303/sevkavgiprovodkhoz_vyplatil_zadolzhennost_po_zarplatam_bolee_13__101037.html
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