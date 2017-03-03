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3 марта 2017 г.

Сеть цифрового эфирного вещания полностью сформируют на Ставрополье к 2019 году

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с прибывшим на Ставрополье с рабочим визитом генеральным директором Российской телевизионной и радиовещательной сети Андреем Романченко.

В ней также приняли участие заместители председателя правительства края Андрей Мурга и Александр Золотарев, министр энергетики, промышленности и связи региона Виталий Хоценко, директор филиала РТРС – Ставропольского краевого радиотелевизионного передающего центра Сергей Просветов.

Обсужден ход развития в крае инфраструктуры цифрового эфирного телевидения. Напомним, она ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации» и соглашения, которое было подписано между правительством Ставрополья и РТРС прошлой осенью.

Как отметил Андрей Романченко, согласно федеральной целевой программе до конца 2017 года по всей стране должен быть построен первый цифровой мультиплекс, который обеспечивает трансляцию 10 общероссийских обязательных общедоступных каналов, утвержденным указом Президента РФ. По итогам этой работы общий охват населения первым мультиплексом должен составить 98,4%.

Второй мультиплекс, который включает еще 10 каналов, определенных решением профильной конкурсной комиссии, вещает только в городах с населением более 50 тысяч человек. В полном объеме этот мультиплекс заработает к 2019 году.

– В Ставропольском крае в настоящее время 92% населения обладают возможностью «видеть» первый мультиплекс. К концу этого года завершим его строительство в крае, и аудитория первого мультиплекса составит более 98% жителей региона. Вторым мультиплексом охвачено 72% населения края – пока он работает только в 5 городах, остальные «точки» будут подключены к 2019 году, – рассказал о планах дальнейшей работы по исполнению федеральной программы в крае Андрей Романченко.

Он также отметил, что на днях краевому телеканалу «СвоеТВ. Ставропольский край» был присвоен статус обязательного общедоступного регионального телеканала.

Владимир Владимиров отметил, что работа, проводимая в рамках сотрудничества с РТРС, является одним из важных шагов по развитию «цифровой» инфраструктуры края.

– Правительство края сегодня активно работает над устранением «цифрового неравенства», расширением доступа ставропольцев к информационным технологиям, к сети «Интернет». В результате даже в удаленных населенных пунктах люди получают доступ ко всему инструментарию, который предоставляет современный мир. Это важное направление развития Ставрополья, – прокомментировал губернатор.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170303/set_tsifrovogo_efirnogo_veschaniya_polnostyu_sformiruyut_na_stav_101085.html
Фотография к статье Сеть цифрового эфирного вещания полностью сформируют на Ставрополье к 2019 году
Губернатор СК Владимир Владимиров и генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко.
Губернатор СК Владимир Владимиров и генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко.
Фото пресс-службы губернатора СК
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