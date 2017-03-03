Пятигорчанину дали 3 года за незаконный оборот оружия и применение насилия к полицейскому

В Пятигорске вынесен приговор в отношении Гарегина Чахаляна. Он признан виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия и применении насилия в отношении старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Пятигорску. Вечером 24 ноября 2016 года на одной из улиц Пятигорска сотрудники уголовного розыска задержали Чахаляна по подозрению в грабеже, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. В отдел полиции его везли на автомашине. Там он выстрелил из огнестрельного оружия в сторону полицейского, но промахнулся. После этого Чахалян попытался сбежать, но был обезврежен другим сотрудником полиции. Приговором суда Чахаляну назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 15 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170303/pyatigorchaninu_dali_3_goda_za_nezakonnyy_oborot_oruzhiya_i_prim_101070.html