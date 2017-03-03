Пресс-тур по ведущим молочным хозяйствам проводят на Ставрополье

3 марта на Ставрополье проходит пресс-тур, посвященный перспективам развития регионального животноводства. Журналисты вместе с первым заместителем председателя правительства Ставропольского края Николаем Великданем и министром сельского хозяйства Владимиром Ситниковым отправились в ведущие сельскохозяйственные предприятия Ипатовского и Новоалександровского районов. В СПК колхоз «Вторая Пятилетка» пройдут торжества, посвященные празднованию 60-летия хозяйства. На базе племколхоза «Россия» Новоалександровского района пройдет региональное совещание по теме: «Молочное животноводство как приоритетное направление развития агропромышленного комплекса Ставропольского края». В его работе принимает участие директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Харон Амерханов.

Выйти на уровень самообеспеченности по молоку – одна из важнейших задач, стоящих перед животноводством края. Ее невозможно выполнить без использования современных агротехнологических решений и улучшения генного потенциала наших животных, отмечает министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. В этих целях на 2017 год по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в бюджете края предусмотрены 114,3 млн рублей, которые в виде грантов пойдут на приобретение технологического оборудования или племенного скота молочных пород для молочно-товарных ферм. Благодаря этим мерам господдержки, к 2021 году численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях края составит 28,8 тысячи голов или на 35 процентов больше, чем сейчас. Ожидаемое производство молока -190,2 тыс. тонн (прирост к прошлому году 38 процентов. Нам нужна своя сырьевая база, которая обеспечит жителей региона качественным, свежим продуктом по доступным ценам, подчеркнул глава краевого агроведомства.

http://www.stapravda.ru/20170303/presstur_po_veduschim_molochnym_khozyaystvam_provodyat_na_stavro_101036.html