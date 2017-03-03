Поножовщиной завершилась дружеская попойка пенсионеров в Невинномысске

В Невинномысске пенсионерка пришла в гости к своему знакомому, тоже пенсионеру. Время за бутылкой горячительного текло незаметно. Вдруг из-за пустяка вспыхнула ссора. Недолго думая, мужчина нанес удар ножом пожилой даме. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом «проникающее ранение с повреждением печени».

В отношении старика, пустившего в ход холодное оружие, возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20170303/ponozhovschinoy_zavershilas_druzheskaya_popoyka_pensionerov_v_ne_101067.html