Пенсионеров Нефтекумска ждут в оздоровительной группе

Для пенсионеров Нефтекумска в центре социального обслуживания населения открыли оздоровительную группу. Пожилым людям здесь помогают поддерживать культуру тела: разработаны специальные упражнения с элементами йоги.

В Петровском и Труновском районах также практикуют подобные занятия.

По словам специалистов минтруда и соцзащиты СК, польза упражнений очевидна – улучшается двигательная активность и самочувствие в целом.

В оздоровительную группу принимают инвалидов, граждан с ограниченными физическими возможностями и с ослабленным здоровьем.

П. ГРИН , По материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170303/pensionerov_neftekumska_zhdut_v_ozdorovitelnoy_gruppe_101062.html