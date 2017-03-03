Пенсионеров Нефтекумска ждут в оздоровительной группе
Для пенсионеров Нефтекумска в центре социального обслуживания населения открыли оздоровительную группу. Пожилым людям здесь помогают поддерживать культуру тела: разработаны специальные упражнения с элементами йоги.
В Петровском и Труновском районах также практикуют подобные занятия.
По словам специалистов минтруда и соцзащиты СК, польза упражнений очевидна – улучшается двигательная активность и самочувствие в целом.
В оздоровительную группу принимают инвалидов, граждан с ограниченными физическими возможностями и с ослабленным здоровьем.