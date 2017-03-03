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3 марта 2017 г.

Пенсионеров Нефтекумска ждут в оздоровительной группе

Для пенсионеров Нефтекумска в центре социального обслуживания населения открыли оздоровительную группу. Пожилым людям здесь помогают поддерживать культуру тела: разработаны специальные упражнения с элементами йоги.

В Петровском и Труновском районах также практикуют подобные занятия.

По словам специалистов минтруда и соцзащиты СК, польза упражнений очевидна – улучшается двигательная активность и самочувствие в целом. 

В оздоровительную группу принимают инвалидов, граждан с ограниченными физическими возможностями и с ослабленным здоровьем.

П. ГРИН , По материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170303/pensionerov_neftekumska_zhdut_v_ozdorovitelnoy_gruppe_101062.html
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