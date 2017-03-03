Начальник полиции Ставрополя встретился со вдовами погибших сотрудников

В преддверии праздника весны – Международного женского дня - начальник Управления МВД России по Ставрополю полковник полиции Вадим Середин встретился со вдовами сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщила пресс-служба ГУК МВД России по краю. Он отметил, что родные погибших сотрудников всегда могут рассчитывать на помощь и вручил женщинам памятные подарки и цветы.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170303/nachalnik_politsii_stavropolya_vstretilsya_so_vdovami_pogibshikh_101068.html