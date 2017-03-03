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3 марта 2017 г.

Начальник полиции Ставрополя встретился со вдовами погибших сотрудников

В преддверии праздника весны – Международного женского дня - начальник Управления МВД России по Ставрополю полковник полиции Вадим Середин встретился со вдовами сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщила пресс-служба ГУК МВД России по краю. Он отметил, что родные погибших сотрудников всегда могут рассчитывать на помощь и вручил женщинам памятные подарки и цветы. 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170303/nachalnik_politsii_stavropolya_vstretilsya_so_vdovami_pogibshikh_101068.html
Фотография к статье Начальник полиции Ставрополя встретился со вдовами погибших сотрудников

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю
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