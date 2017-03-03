На Ставрополье за мошенничество назначили 2 года условно налоговому инспектору

Вынесен приговор инспектору МИФНС России № 6 по краю Н. Никольской, признанной виновной в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Никольская в 2015 году, обманув налоговый орган, украла деньги. Произошло это при возврате налога на доходы физических лиц на общую сумму 80881 рубль. Суд назначил Никольской наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170303/na_stavropole_za_moshennichestvo_naznachili_2_goda_uslovno_nalog_101043.html