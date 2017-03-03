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3 марта 2017 г.

На Ставрополье сократилось число подростковых суицидов почти в два раза

Самоубийство

На Ставрополье практически в два раза сократилось число суицидов в подростковой среде. Как помнит читатель, в недалеком прошлом, а именно в 2016 году, страну всколыхнули громкие случаи, свзанные с добровольным уходом из жизни детей.  Надо отметить, что на фоне других регионов Ставропольский край выглядит сравнительно благополучно, комментирует ситуацию главный психиатр СК, главный врач Ставропольской краевой психиатрической больницы №1 Олег Боев. 

В 2013 году на базе больницы начала создаваться суицидологическая служба. Результатом этой работы стало значительное (с семи до четырех) сокращение подростковых суицидов. Кстати, этот показатель – минимальный за последние шесть лет. Специалисты службы также становятся участниками родительских собраний, где проводят семинары-тренинги, раздают родителям памятки с полезными телефонами и читают тематические лекции по профилактике суицидального поведения.

Памятка родителям «Как не допустить суицид у подростка»:

Контролировать, с кем общается ребенок в Интернете, в каких группах состоит.

Обращать внимание на значимые изменения в поведении, разговора, внешнего вида подростка.

Сохранять контакт с ребенком: проявлять уважение, оказывать поддержку, искренне интересоваться его жизнью, чаще разговаривать на сложные темы.

При обнаружении подозрительных контактов и странностей в поведении немедленно обратиться к специалистам.

Куда звонить:

(8652) 99-17-86 – психологический телефон доверия СККСПБ №1

(8652) 99-17-74, доб. 330 – Суицидологическая служба СККСПБ №1

(8652) 99-23-52 – Ставропольский краевой психологический центр

8-800-2000-122 – Единый детский телефон доверия

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170303/na_stavropole_sokratilos_chislo_podrostkovykh_suitsidov_pochti_v_101078.html
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