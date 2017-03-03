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3 марта 2017 г.

На Ставрополье годовалая малютка умерла от отравления едой из гипермаркета

Скорая помощь
Фото: из архива газеты «СП»

Следственными органами проводится проверка по факту смерти девочки, которой чрез три дня должно было исполнится год и три месяца.

28 февраля супруги и двое детей приехали в Ставрополь, где в одном из гипермаркетов купили в отделе готовой еды курицу-гриль и картофель фри. Семья пообедала ими в автомобиле и вернулась в Кисловодск. Там всем стало плохо. Ночью 1 марта младшая девочка с признаками отравления была доставлена в больницу, где через непродолжительное время скончалась, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170303/na_stavropole_godovalaya_malyutka_umerla_ot_otravleniya_edoy_iz__101084.html
Фотография к статье На Ставрополье годовалая малютка умерла от отравления едой из гипермаркета
Фото: из архива газеты «СП»
Скорая помощь
Скорая помощь
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