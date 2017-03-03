На Ставрополье годовалая малютка умерла от отравления едой из гипермаркета
Следственными органами проводится проверка по факту смерти девочки, которой чрез три дня должно было исполнится год и три месяца.
28 февраля супруги и двое детей приехали в Ставрополь, где в одном из гипермаркетов купили в отделе готовой еды курицу-гриль и картофель фри. Семья пообедала ими в автомобиле и вернулась в Кисловодск. Там всем стало плохо. Ночью 1 марта младшая девочка с признаками отравления была доставлена в больницу, где через непродолжительное время скончалась, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.