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3 марта 2017 г.

Лучшие молодые ученые Ставрополья получили премию губернатора

Премию губернатора края в области науки и инноваций в третий раз получили молодые ученые и специалисты Ставрополья. Эта премия оказывает поддержку молодым людям до 30 лет без степени ученого, кандидатам наук до 35 лет и докторам наук до 40 лет ежегодно в размере 100 тысяч рублей. Претендентами были семь вузов и научно-исследовательских организаций, ученые из которых проводят исследования в области органической химии, технологии производства продуктов животноводства, метеорологии, механики жидкости, газа и плазмы, селекции и семеноводства, стоматологии, микробиологии и онкологии.

За свою разработку способов выращивания овощей в открытом и защищенном грунте Мария Селиванова из СтГАУ вошла в число победителей. Ольга Севостьянова, представляющая тот же университет разработала мультвитамины, которые будут полезны в птицеводстве. Лауреат Нушик Саркисян, представляющий Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт, обосновал собственный метод ускоренного лабораторного исследования бруцеллеза. Молодой ученый Дмитрий Крошка из Ставропольского государственного медицинского университета заработал свою награду за устройство для нужд зубного протезирования. Николай Аксенов из СКФУ продемонстрировал новые препараты для терапии рака.

П. ГРИН , По материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170303/luchshie_molodye_uchenye_stavropolya_poluchili_premiyu_gubernato_101060.html
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