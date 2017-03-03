Краевые депутаты поддержали ставропольских спортсменов

В комитете Думы СК по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ под председательством Валентины Муравьёвой прошло совещание, на котором обсудили ход исполнения Закона края «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров». В числе приглашенных присутствовали глава минспорта Роман Марков и выдающиеся ставропольские спортсмены и тренеры.

В. Муравьёва отметила, что в соответствии с названным законом, принятым 10 лет назад, прославившие Ставрополье спортсмены и тренеры имеют право на регламентированную адресную поддержку. Ежегодно из бюджета на эти цели выделяется свыше 11 миллионов рублей.

Участники совещания задали депутатам главный вопрос, который волнует тренеров, – о возможности законодательного снижения возраста получателей ежемесячного денежного содержания с 65 до 60 лет. Как подчеркнул заслуженный тренер СССР Владимир Ткачёв, «чтобы тренеры успели пожить на повышенную пенсию». Это предложение и другие чаяния гостей были поддержаны парламентариями.

http://www.stapravda.ru/20170303/kraevye_deputaty_podderzhali_stavropolskikh_sportsmenov_101057.html