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3 марта 2017 г.

Краевые депутаты поддержали ставропольских спортсменов

В комитете Думы СК по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ под председательством Валентины Муравьёвой прошло совещание, на котором обсудили ход исполнения Закона края «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров». В числе приглашенных присутствовали глава минспорта Роман Марков и выдающиеся ставропольские спортсмены и тренеры.

В. Муравьёва отметила, что в соответствии с названным законом, принятым 10 лет назад, прославившие Ставрополье спортсмены и тренеры имеют право на регламентированную адресную поддержку. Ежегодно из бюджета на эти цели выделяется свыше 11 миллионов рублей.

Участники совещания задали депутатам главный вопрос, который волнует тренеров, – о возможности законодательного снижения возраста получателей ежемесячного денежного содержания с 65 до 60 лет. Как подчеркнул заслуженный тренер СССР Владимир Ткачёв, «чтобы тренеры успели пожить на повышенную пенсию». Это предложение и другие чаяния гостей были поддержаны парламентариями.

Сергей ВИЗЕ , по материалам пресс-службы Думы СК
http://www.stapravda.ru/20170303/kraevye_deputaty_podderzhali_stavropolskikh_sportsmenov_101057.html
Фотография к статье Краевые депутаты поддержали ставропольских спортсменов
В краевой Думе парламентарии встретились со ставропольскими спортсменами и тренерами
В краевой Думе парламентарии встретились со ставропольскими спортсменами и тренерами
Фото: пресс-служба Думы СК
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