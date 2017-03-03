Хозяева дома в Георгиевске самостоятельно задержали вора

Ночью злоумышленник через незапертую дверь проник в домовладение в Георгиевске, откуда попытался похитить имущество. Хозяева, заметив вора, позвонили в полицию и до прибытия следственно-оперативной группы не давали вору убежать. Ранее судимый мужчина арестован, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170303/khozyaeva_doma_v_georgievske_samostoyatelno_zaderzhali_vora_101046.html